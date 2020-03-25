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«Евровидение» отменили… Ну и что, мы устроили свое! И вот кто по версии наших читателей победил в конкурсе

Источник: Meduza

«Евровидение» отменили из-за пандемии коронавируса, поэтому «Медуза» провела свое. Мы предложили нашим читателям проголосовать за лучшего из пяти исполнителей из Болгарии, Литвы, Италии, Швеции и Исландии. Little Big в конкурс включать не стали, потому что и так понятно, что большинство голосовало бы за них. Вот что в итоге получилось.