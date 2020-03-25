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«Евровидение» отменили… Ну и что, мы устроили свое! И вот кто по версии наших читателей победил в конкурсе
Источник: Meduza
«Евровидение» отменили из-за пандемии коронавируса, поэтому «Медуза» провела свое. Мы предложили нашим читателям проголосовать за лучшего из пяти исполнителей из Болгарии, Литвы, Италии, Швеции и Исландии. Little Big в конкурс включать не стали, потому что и так понятно, что большинство голосовало бы за них. Вот что в итоге получилось.
Пятое место. Виктория Георгиева, Болгария 🇧🇬 (9% голосов)
Песня для конкурса
Что еще стоит послушать
Да, кавер на Билли Айлиш у Виктории Георгиевой тоже есть!
Четвертое место. Диодато, Италия 🇮🇹 (11% голосов)
Песня для конкурса
Что еще стоит послушать
Третье место. The Mamas, Швеция 🇸🇪 (14% голосов)
Песня для конкурса
Что еще стоит послушать
Второе место. The Roop, Литва 🇱🇹 (31% голосов)
Песня для конкурса
Что еще стоит послушать
Первое место. Daði og Gagnamagnið, Исландия 🇮🇸 (35% голосов)
Песня для конкурса
Что еще стоит послушать
И, конечно же, еще один кавер на Билли Айлиш. Куда без него!