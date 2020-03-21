Ну что, «Евровидение» отменили из-за коронавируса — и с этим срочно нужно что-то делать! Предлагаем провести альтернативный конкурс и самим выявить победителя. Мы отобрали пять номинантов, считавшихся фаворитами этого года. Вам нужно посмотреть клип каждого участника и отдать голос за кого-то одного . Внимание: для нас Little Big уже в любом случае всех победили — и потому мы не стали включать их в голосование. Иначе результат легко было бы предугадать! В общем, устраивайтесь поудобнее, включайте колонки или доставайте наушники — сегодня вы в жюри «Евровидения».

The Roop — «On Fire» (Литва 🇱🇹)

Eurovision Song Contest

Виктория Георгиева — «Tears Getting Sober» (Болгария 🇧🇬)

Eurovision Song Contest

The Mamas — «Move» (Швеция 🇸🇪)

Eurovision Song Contest

Диодато — «Fai Rumore» (Италия 🇮🇹)

Eurovision Song Contest

Daði og Gagnamagnið — «Think About Things»(Исландия 🇮🇸)

Eurovision Song Contest

Всех посмотрели? Выбор сделали? Тогда голосуйте!

Фото в анонсе: Pavlo Gonchar / SOPA Images / ZUMA / Scanpix / LETA