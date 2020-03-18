Little Big не едет ни на какое «Евровидение». Ох, вот реакция Ильича 😥

Мы так радовались, что Little Big поедет от России на «Евровидение». Но конкурс (вполне ожидаемо) отменили из-за коронавируса. Обидно? Еще бы! Сложно представить, каково сейчас участникам группы — например, лидеру Little Big Ильичу, он же Илья Прусикин.

Блогер и друг Прусикина Эльдар Джарахов записал тикток с реакцией музыканта и подписью «Когда едешь на „Евровидение“, которое отменили». «Илю-ю-юха! Ты все равно для нас всех победитель! А-а-а-а!», — приговаривает Джарахов, похлопывая Ильича по коленке. Прусикин молчит и просто смотрит в камеру.

Все, что сейчас остается, это записать для группы какой-нибудь ободряющий тикток с танцами из их песни «Uno». Пальцы в соответствии с инструкцией Little Big тоже можно позагибать.