Little Big запустила флешмоб к своей песне для «Евровидения». Нужно дрыгать ногами и записывать тиктоки

Петербургской группе Little Big отлично удаются приставучие песни и популярные танцевальные флешмобы. 12 марта музыканты представили свой новый трек и клип «Uno», с которым выступят от России на «Евровидении». Little Big не стала изменять себе и вместе с этим запустила флешмоб #unovisionchallenge. Правила просты: нужно посмотреть видео ниже и повторить движения участников группы. Придется подрыгать коленками и покрутиться вокруг себя под «Uno»!

И вот что теперь происходит в тиктоке.