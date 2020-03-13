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Группа Little Big представила клип на песню «Uno», с которой выступит на «Евровидении»
Источник: Meduza
В эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представили клип Little Big на песню «Uno», с которой группа выступит на музыкальном конкурсе «Евровидение». Клип опубликован на ютьюб-канале «Евровидения».
- «Евровидение» намечено на 12-16 мая в Роттердаме.
- Группа Little Big существует с 2013 года. Наибольшую известность получила песня «Skibidi», которую на ютьюбе посмотрели 370 миллионов раз.