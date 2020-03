Михаил Терещенко / ТАСС / Scanpix / LETA

Ура! 🎉 Петербургская рэйв-группа Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение», который проведут в мае 2020 года в Роттердаме. Мы о них уже все сказали — «Медуза» предлагала отправить Little Big на «Евровидение» еще год назад. Поэтому вот вам мнения пользователей соцсетей, телеведущих, российских знаменитостей и, собственно, самих Little Big.

Что пишут в соцсетях?

Ликуют даже в РЖД!

А что там Первый канал?

Глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов похвалил группу в эфире программы «Время»: «Little Big. В переводе — „Большой маленький“. Звучит эротично, но парадоксально. И этот парадокс в названии присущ и многогранному творчеству группы, насквозь парадоксальному. Вот, слышите? [Включают песню Little Big] Ну, мне нравится. Лично мне — нравится. Чувствуешь себя как-то моложе сразу, а это хорошо. Так что пожелаем нашим посланцам в Нидерландах успеха — большого маленького».

Наши знаменитости тоже радуются?

Я желаю ребятам удачи, желаю отлично выступить и достойно представить нашу большую страну. Я считаю, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все творчество Little Big сделано драйвово и с юмором.

Выбор Первого канала неожиданен и, на мой взгляд, невероятно перспективен. Группа свежая, музыка у них модная, и расшевелить европейскую тусовку они способны, как никто. Будем болеть за Little Big, я их поклонник.

Почему же группа русская? Что в ней русского? Почему они Little Big, а не Сергей, Илья, Софья? Они работают на чужую культуру. Они льют воду на британскую мельницу. Почему я должен за них болеть?

Сами Little Big что говорят?

Огромная ответственность. Потому что мы представляем Россию. И поначалу мы как бы радовались, потом пришел такой прям страх. Потому что надежд всегда много, но мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это прямо событие для любой группы — планетарного масштаба. […] Не беспокойтесь за хореографию. У нас все ну тип-топ! Мы вам обещаем, вы будете удивлены.

Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе.

Максим Иванов