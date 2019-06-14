У Little Big вышел клип на песню «IʼM OK». В нем персонажи Ильи Прусикина (фронтмен группы), Юрия Музыченко (лидер The Hatters) и Арсения Попова (актер шоу «Импровизация») выпивают в баре после работы.

Герои танцуют, пристают к другим посетителям и поют о том, что у них все нормально — и нет никаких проблем с алкоголем.

Little Big

Клип стоит посмотреть хотя бы ради монтажа в духе фильмов Эдгара Райта («Скотт Пилигрим против всех»). Под конец видео мелодию «IʼM OK» даже воспроизводят из звуков разбивающихся стаканов и открывающихся бутылок.

ilovesaintjimmy

Видео сняли Илья Прусикин и Алина Пязок. Ранее они вместе срежиссировали клип на «Skibidi».