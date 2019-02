Почему на «Евровидение» от России должна была поехать группа Little Big? Объясняем на коубах

Они поют на всем (не)понятном языке

Каждый год перед певцами, представляющими Россию на «Евровидении», стоит одна и та же дилемма: или петь на русском, но тогда их мало кто поймет из зрителей, или выступить на английском — но в этом случае смысл останется неясен для многих россиян.

У Little Big такой проблемы нет. Группа либо поет по-английски, но так, чтобы ее поняли все (как с нехитрой строчкой «My dick is big, my dick is very big» или многократным повторением «AK-47»), либо использует такое безумное смешение языков, что, наоборот, непонятно вообще ничего — как в «Фарадензе».