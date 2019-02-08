Почему на «Евровидение» от России должна была поехать группа Little Big? Объясняем на коубах
Журналист «Медузы» Султан Сулейманов до последнего верил, что от России на «Евровидение-2019» поедет группа Little Big, о которой вы наверняка вспомните по названию одной песни: «Skibidi». Его надежды не оправдались — но он решил доказать, что это большое упущение. Скибиди уа-па-па!
Little Big — фрики. В хорошем смысле
Ни для кого не секрет, что «Евровидение» — это не певческая Олимпиада. Песня играет далеко не главную роль при определении победителя. Часто важнее оказывается шоу выступающего и то, как к стране исполнителя относятся жители других стран-участниц.
А с шоу у Little Big точно все было бы в порядке. Они устраивают на сцене трэш и угар, и когда исполняют легкомысленную песню, и когда (вдруг!) перепевают душевного «Коня» группы «Любэ».
Они поют на всем (не)понятном языке
Каждый год перед певцами, представляющими Россию на «Евровидении», стоит одна и та же дилемма: или петь на русском, но тогда их мало кто поймет из зрителей, или выступить на английском — но в этом случае смысл останется неясен для многих россиян.
У Little Big такой проблемы нет. Группа либо поет по-английски, но так, чтобы ее поняли все (как с нехитрой строчкой «My dick is big, my dick is very big» или многократным повторением «AK-47»), либо использует такое безумное смешение языков, что, наоборот, непонятно вообще ничего — как в «Фарадензе».
Они сочиняют приставучие песни
Помните, что пел на «Евровидении-2016» Сергей Лазарев? А часто вы напеваете «A million voices» Полины Гагариной? То-то же. Если бы Little Big выступили на полуфиналах с каким-нибудь очередным «Everyday Iʼm drinking», то к финалу ее бы выучили все зрители конкурса. Даже если б им этого не хотелось!
И придумывают народные флешмобы
Два слова: Skibidi Challenge.
Но поедет на «Евровидение» Сергей Лазарев
«Давайте будем просто, как и в прошлый раз, желать мне хорошего выступления, достойного выступления — вот это самое главное», — сказал Лазарев по этому поводу. Песню для него сочинил Филипп Киркоров.