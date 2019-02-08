Почему на «Евровидение» от России должна была поехать группа Little Big? Объясняем на коубах

Little Big — фрики. В хорошем смысле

Ни для кого не секрет, что «Евровидение» — это не певческая Олимпиада. Песня играет далеко не главную роль при определении победителя. Часто важнее оказывается шоу выступающего и то, как к стране исполнителя относятся жители других стран-участниц.

А с шоу у Little Big точно все было бы в порядке. Они устраивают на сцене трэш и угар, и когда исполняют легкомысленную песню, и когда (вдруг!) перепевают душевного «Коня» группы «Любэ».