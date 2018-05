«Antipositive»: группа Little Big выпустила новый альбом и клип про Лизера в гробу

Петербургская группа Little Big выпустила новый альбом «Antipositive, Pt. 1», а также клип на песню из него «Punks Not Dead». В клипе, снятом режиссером Алиной Пязок, солист Little Big Илья Прусикин бреет длинноволосых мужчин под свою фирменную прическу и появляется в кадре в маске самого себя.

В ролике также показали рэпера Лизера с татуировками Balenciaga, Facebook и Soundcloud. Он лежит в гробу, но встает из него под строчку из припева: «Punks not dead!»

Осторожно: в клипе много отсылок к половым органам и половым актам. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите клип Селин Дион с Дэдпулом.

Little Big — Punks Not Dead Little Big

Как можно заметить, в клипе не появляется Олимпия Ивлева — участница Little Big в начале апреля объявила об уходе из проекта.

Альбом «Antipositive, Pt. 1» можно послушать во «ВКонтакте», на «Яндекс.Музыке» и в Apple Music. Прусикин описывает его так: «Смесь панка, рейва и рэпа. Больше протеста, агрессивнее музыка, в некоторых треках появилась электрогитара. И на фоне этого дикого рейва — один единственный лиричный трек, космический и расслабленный».

Обновлено: в первой версии заметки сообщалось, что в гробу лежит молодой человек, похожий на рэпера Фейса. На самом деле это рэпер Лизер. «Медуза» приносит извинения читателям и всей новой школе.