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Селин Дион записала песню для «Дэдпула 2». А супергерой станцевал в ее клипе!

Селин Дион
19:42, 3 мая 2018

Канадская певица Селин Дион выпустила клип на песню «Ashes», которая войдет в саундтрек фильма «Дэдпул 2».

Céline Dion — Ashes (from the Deadpool 2 Motion Picture Soundtrack)
CelineDionVEVO

Сам Дэдпул появляется в клипе, исполняя на сцене рядом с певицей чувственный танец. В конце ролика он благодарит Селин Дион за ее пение, но отмечает, что оно слишком хорошее для его фильма: «Это „Дэдпул 2“, не „Титаник“». Когда певица гневно отвергает предложение спеть похуже и обзывает супергероя человеком-пауком, он сокрушается и говорит, что должен был позвать группу NSYNC.

«Дэдпул 2» выйдет в российский прокат 17 мая 2018 года.

Скоро выходит «Дэдпул 2»

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