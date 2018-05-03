Селин Дион записала песню для «Дэдпула 2». А супергерой станцевал в ее клипе!

Канадская певица Селин Дион выпустила клип на песню «Ashes», которая войдет в саундтрек фильма «Дэдпул 2».

Céline Dion — Ashes (from the Deadpool 2 Motion Picture Soundtrack) CelineDionVEVO

Сам Дэдпул появляется в клипе, исполняя на сцене рядом с певицей чувственный танец. В конце ролика он благодарит Селин Дион за ее пение, но отмечает, что оно слишком хорошее для его фильма: «Это „Дэдпул 2“, не „Титаник“». Когда певица гневно отвергает предложение спеть похуже и обзывает супергероя человеком-пауком, он сокрушается и говорит, что должен был позвать группу NSYNC.