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«Как мрачно, ты точно не из DC приперся?» Финальный трейлер второго «Дэдпула»

Meduza
13:34, 19 апреля 2018

Студия 20th Century Fox опубликовала финальный трейлер фильма «Дэдпул 2», снятого по комиксам издательства Marvel.

Ролик рассказывает, как Дэдпул набирает команду супергероев, которая будет противостоять мутанту Кейблу.

«Дэдпул 2». Официальный трейлер
20th Century Fox
«Дэдпул 2». Дублированный трейлер
20th Century Fox Russia

Главные роли в картине исполнили Райан Рейнольдс, Джош Бролин, ТиДжей Миллер и Морена Баккарин. Режиссер — Дэвид Литч («Джон Уик», «Взрывная блондинка»).

В российский прокат фильм выйдет 17 мая 2018 года.

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