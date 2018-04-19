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«Как мрачно, ты точно не из DC приперся?» Финальный трейлер второго «Дэдпула»
Студия 20th Century Fox опубликовала финальный трейлер фильма «Дэдпул 2», снятого по комиксам издательства Marvel.
Ролик рассказывает, как Дэдпул набирает команду супергероев, которая будет противостоять мутанту Кейблу.
Главные роли в картине исполнили Райан Рейнольдс, Джош Бролин, ТиДжей Миллер и Морена Баккарин. Режиссер — Дэвид Литч («Джон Уик», «Взрывная блондинка»).
В российский прокат фильм выйдет 17 мая 2018 года.