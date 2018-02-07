Вышел трейлер второго «Дэдпула» (только он не про Дэдпула)

Студия 20th Century Fox опубликовала первый трейлер фильма «Дэдпул 2».

Ролик посвящен не Дэдпулу, а его главному сопернику — Кейблу. Злодей пытается выглядеть грозно, но все портит его роботизированная рука, которую художники по спецэффектам забыли нарисовать

Deadpool, Meet Cable 20th Century Fox

«Дэдпул 2» — сиквел фильма о наемнике-супергерое Уэйде Уилсоне. Роль Дэдпула исполнил Райан Рейнольдс. Также в картине снялись Джош Бролин, ТиДжей Миллер и Морена Баккарин. Режиссер — Дэвид Литч («Джон Уик», «Взрывная блондинка»).

В российский прокат фильм выйдет 17 мая 2018 года.