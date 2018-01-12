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Для России выпустили специальный постер нового «Дэдпула». На нем пельмени и рюмки с огурцами

Meduza
12:48, 12 января 2018

Пользователи соцсетей обнаружили, что студия 20th Century Fox выпустила российскую версию постера «Дэдпула 2» — с пельменями и рюмками, на которых лежат огурцы.

Вот так выглядит локализированная версия плаката:

На оригинальной версии Дэдпул держит блюдо с индейкой, а вместо рюмок на столе стоят стаканы.

Пользователи твиттера отмечают, что постер уже появился в кинотеатрах.

Некоторые решили, что плакату не хватает пары деталей. И заменили портрет Стэна Ли на фотографию Владимира Путина (а также добавили телевизор, показывающий «Иронию судьбы», и таз с салатом).

20th Century Fox также выпустила локальные плакаты в Мексике и Японии. На мексиканском плакате Дэдпул держит корзинку с тортильями, а на японском — поднос с суши.

Второй фильм о супергерое Дэдпуле выйдет в мировой прокат 18 мая 2018 года, в российский — 31 мая 2018 года.

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