Для России выпустили специальный постер нового «Дэдпула». На нем пельмени и рюмки с огурцами

Пользователи соцсетей обнаружили, что студия 20th Century Fox выпустила российскую версию постера «Дэдпула 2» — с пельменями и рюмками, на которых лежат огурцы.

Вот так выглядит локализированная версия плаката:

На оригинальной версии Дэдпул держит блюдо с индейкой, а вместо рюмок на столе стоят стаканы.

Пользователи твиттера отмечают, что постер уже появился в кинотеатрах.

@VancityReynolds Deadpool 2 poster with dumplings in Saint-Petersburg, Russia is freaking amazing!!! pic.twitter.com/YXW24jyxhW — Наблюдения от Кирюши (@kirushasays) January 9, 2018

Некоторые решили, что плакату не хватает пары деталей. И заменили портрет Стэна Ли на фотографию Владимира Путина (а также добавили телевизор, показывающий «Иронию судьбы», и таз с салатом).

20th Century Fox также выпустила локальные плакаты в Мексике и Японии. На мексиканском плакате Дэдпул держит корзинку с тортильями, а на японском — поднос с суши.

Versione messicana del poster di "Deadpool 2", con una cesta di tacos al posto dell'originale tacchino#Deadpool2 pic.twitter.com/28x6SC7P8t — Il Nerdastro (@Il_Nerdastro) December 18, 2017

Второй фильм о супергерое Дэдпуле выйдет в мировой прокат 18 мая 2018 года, в российский — 31 мая 2018 года.