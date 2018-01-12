Для России выпустили специальный постер нового «Дэдпула». На нем пельмени и рюмки с огурцами
Пользователи соцсетей обнаружили, что студия 20th Century Fox выпустила российскую версию постера «Дэдпула 2» — с пельменями и рюмками, на которых лежат огурцы.
Вот так выглядит локализированная версия плаката:
На оригинальной версии Дэдпул держит блюдо с индейкой, а вместо рюмок на столе стоят стаканы.
Пользователи твиттера отмечают, что постер уже появился в кинотеатрах.
@VancityReynolds Deadpool 2 poster with dumplings in Saint-Petersburg, Russia is freaking amazing!!! pic.twitter.com/YXW24jyxhW— Наблюдения от Кирюши (@kirushasays) January 9, 2018
Некоторые решили, что плакату не хватает пары деталей. И заменили портрет Стэна Ли на фотографию Владимира Путина (а также добавили телевизор, показывающий «Иронию судьбы», и таз с салатом).
January 11, 2018
20th Century Fox также выпустила локальные плакаты в Мексике и Японии. На мексиканском плакате Дэдпул держит корзинку с тортильями, а на японском — поднос с суши.
Versione messicana del poster di "Deadpool 2", con una cesta di tacos al posto dell'originale tacchino#Deadpool2 pic.twitter.com/28x6SC7P8t— Il Nerdastro (@Il_Nerdastro) December 18, 2017
🎤俺ちゃんの公式サイトがオープン🎊— 『デッドプール2（仮）』 (@DeadpoolMovieJP) January 10, 2018
今年6月公開の俺ちゃん最新作『デッドプール2（仮）』公式サイトのオープンを記念して、スシパーティーだ🍣
まだティザーサイトだから、今後の展開をお楽しみにな💀💩L👉https://t.co/RZ2wdsxFah pic.twitter.com/qpdS3nBstD
Второй фильм о супергерое Дэдпуле выйдет в мировой прокат 18 мая 2018 года, в российский — 31 мая 2018 года.