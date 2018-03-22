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Наемник-супергерой собирает команду: новый трейлер «Дэдпула 2»
Студия 20th Century Fox опубликовала второй трейлер фильма «Дэдпул 2».
Ролик рассказывает о противостоянии Дэдпула и Кейбла, а также о команде, которую собрал наемник-супергерой. В нее вошли герои-мутанты Домино, Колосс и Сверхзвуковая Боеголовка.
Трейлер на английском языке:
Дублированный ролик:
Главные роли в картине исполнили Райан Рейнольдс, Джош Бролин, ТиДжей Миллер и Морена Баккарин. Режиссер — Дэвид Литч («Джон Уик», «Взрывная блондинка»).
В российский прокат фильм выйдет 17 мая 2018 года.