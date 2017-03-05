Вышел первый трейлер нового «Дэдпула»

Райан Рейнольдс выложил на ютьюбе первый трейлер фильма «Дэдпул 2» с собой в главной роли. В ролике супергерой пытается помочь горожанину, попавшему в беду, но немножко запаздывает, потому что сперва ему нужно надеть костюм.

No Good Deed Ryan Reynolds

Заметили все отсылки к «Логану» в этом трейлере? Несмотря на них, самого Росомахи в новом «Дэдпуле» не будет — как рассказал Хью Джекман в интервью «Медузе», ему стоило труда донести до студии, что он не будет сниматься.

Дата выхода «Дэдпула 2» не определена — ожидается, что это произойдет только в 2018 году. Фильм снял режиссер Дэвид Литч, соавтор первого «Джона Уика».