Little Big и «Руки вверх!» выпустили клип на песню «Слэмятся пацаны». В нем Сергей Жуков проповедует дерзкие танцы

Петербургская группа Little Big вместе с «Руки вверх!» записала песню «Слэмятся пацаны» — и выпустила на нее клип. Главными героями видео стали члены организации «Свидетели Слэма», которых сыграли Илья Прусикин (вокалист Little Big) и Александр Гудков (комик, который пишет шутки для «Вечернего Урганта»).

Чикен Карри

В клипе они раздают листовки и расклеивают афиши с призывами посетить «целебный ». Главным проповедником организации оказывается солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков, который выходит на сцену и устраивает грандиозный слэм.

В конце Жукова и остальных участников «целебного серклпита» задерживают сотрудники правоохранительных органов. Выясняется, что герой Прусикина, помогавший расклеивать листовки, на самом деле полицейский под прикрытием.