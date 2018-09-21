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Little Big летают на пулях и путешествуют по мультфильмам в клипе на песню «AK-47». Им помогают даже Рик и Морти!

Meduza
16:32, 21 сентября 2018

Российская группа Little Big выпустила клип на песню «AK-47» из своего последнего альбома «Antipositive».

Little Big

В видео исполнители вместе с автоматом Калашникова путешествуют по различным мультфильмам — от «Алладина» и «Короля Льва» до «Рика и Морти» (иногда — верхом на пулях). В ролике присутствует много психоделичных кадров вроде марширующих автоматов и человеческих пальцев, которые превращаются в ноги AK-47.

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