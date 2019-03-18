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шапито

У Little Big вышел клип на ремикс «Skibidi». Вот коубы с новой версией танцев (скоро так будут двигаться все)

Meduza

Петербургская группа Little Big выпустила клип на «романтический ремикс» своего хита «Skibidi». Оригинальная песня стала одним из главных мемов 2018 года.

Little Big

В видео есть отсылки к мему про «кричащего ковбоя», а также к фильмам «Годзилла», «Кунг Фьюри» и «Привидение».

И самое главное: в клипе солист Little Big Илья Прусикин (он же Ильич) исполнил новую версию скибиди-танца. Она гораздо сложнее, чем предыдущая:

Новое SKIBIDI!
ilovesaintjimmy

И еще раз!

ilovesaintjimmy

А тот как выглядит массовое «скибиди». Ждем очередной флешмоб. 🕺

ilovesaintjimmy

Скибиди уа-па-па! 🕺