Little Big поет «Любэ», Поперечный читает монолог Задорнова. На Первом канале вышел «Голубой Ургант»

На Первом канале за день до Нового года вышел «Голубой Ургант» — переосмысление формата «голубых огоньков» от Ивана Урганта и молодых российских музыкантов. По слова Урганта, с каждым годом жанр «огоньков» теряет свои позиции, поэтому на Первом канале решили сделать его «стильным, актуальным, современным», чтобы он стал интересен молодежи.

Голубой Ургант. Выпуск от 30.12.2018 Первый канал

В программе исполнили песни, популярные в России в 1980-1990-х годах. Например, Монеточка спела «На заре» группы «Альянс», Feduk — «Не верь слезам» Шуры, а Little Big — песню «Конь» группы «Любэ». Видеоблогер Данила Поперечный прочитал монолог из концерта Михаила Задорнова, а резидент «Камеди Клаб» Илья Соболев — фрагмент монолога Яна Арлазорова. В конце программы Филипп Киркоров исполнил песню «Зайка моя».