шапито
Если появиться перед телекамерой в зеленом пальто, можно стать мемом про кричащего ковбоя (или невидимкой!)
Meduza
Продюсер вечернего шоу The Daily Show Мэтт Негрин показал, почему ведущим не стоит носить зеленую одежду в телеэфире. Репортеры CNN пришли в почти одинаковых зеленых пальто, что уже само по себе выглядит комично. Негрин же еще превратил их одежду в хромакей — и наложил на пальто кадры из клипа на песню «Big Enough» (более известна как мем под названием «кричащий ковбой»).
Есть и другие примеры того, чем опасны публичные выступления в зеленой одежде.
Зато с помощью зеленой одежды можно стать невидимкой.
А с помощью хромакея — летающей головой.