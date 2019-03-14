Если появиться перед телекамерой в зеленом пальто, можно стать мемом про кричащего ковбоя (или невидимкой!)

Продюсер вечернего шоу The Daily Show Мэтт Негрин показал, почему ведущим не стоит носить зеленую одежду в телеэфире. Репортеры CNN пришли в почти одинаковых зеленых пальто, что уже само по себе выглядит комично. Негрин же еще превратил их одежду в — и наложил на пальто кадры из клипа на песню «Big Enough» (более известна как мем под названием «кричащий ковбой»).

Есть и другие примеры того, чем опасны публичные выступления в зеленой одежде.

Michelle Palmer

Alex Curson

Зато с помощью зеленой одежды можно стать невидимкой.

Why you canʼt wear green on TV FOX 13 News — Tampa Bay

А с помощью хромакея — летающей головой.

CBS Boston