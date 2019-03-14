В передаче «Утро России» по телеканалу «Россия 1» время от времени рассказывают об интернет-мемах. Почти всегда эти сюжеты получаются сюрреалистичными. Вот, например, что происходило в эфире «Утра России» от 13 марта, в котором зрителям показывали мемы полугодовой, а то и годовой давности: Момо, «Это фиаско, братан», Илон Маск и мышь, которая (кродеться).

Илон Маск

Цитата

— Гони, Вася!

— Что ты скажешь на это, Илон Маск?

Мыш (кродеться)

Цитата

— Вот, вот она! Знаменитая! Крадется!*Ведущая шуршит как мышь* Ой-ой, а можно, пожалуйста, с вами селфи сделать? *Делает селфи*

Сюжет о крадущейся мыши можно посмотреть ниже:

Осторожно! Ведущая «России 1» говорит не «мем», а «мЭм». Это может оскорбить чувства некоторых зрителей.

А вот полная запись эфира «Утра России». Рассказ про мемы начинается с отметки 16:50.

Россия 1