«Это фиаско, братан»: Пес сиба-ину свалился в ручей и стал мемом

Собаки породы сиба-ину (возможно, самые веселые псы на свете) постоянно на виду. Они застревают в кустах (но не подают вида!), встречают Санта-Клауса, ругаются на спиннеры. Наконец, их просто чешут — и этого бывает достаточно, чтобы попасть в новости.

Сиба-ину Стив из Пятигорска тоже попал в новости. В конце сентября в интернете широко распространилось видео, где Стив по бревну переходит через ручей, но срывается и падает в воду. В этот момент его хозяин Владимир Лавров произносит фразу «Это фиаско, братан».

Это фиаско братан!)) Shiba Stiv

Как рассказал хозяин Стива в интервью изданию TJournal, он снял ставшее популярным видео в декабре 2016 года в Пятигорске. Владимир Лавров успокоил зрителей, которые переживали, остался ли пес цел после падения в воду:

«Собака совершенно здорова и цела. Спасибо за беспокойство. У него хороший подшерсток зимой, шерсть мокрая была только сверху… В полном видео есть, как он спокойно вылезает из воды и делает пару кругов по полю».

Хозяин Стива признался, что употребил слово «фиаско» едва ли не первый раз в жизни. Зато теперь это слово стало источником мемов (в основном в сообществе MDK во «ВКонтакте»).

Че как уроки на понедельник?

-Это фиаско,братан — тейк ми ту черч (@ChuchaOne) September 30, 2017

пришла на остановку, от которой только что отъехал нужный мне автобус, а следующий через полчаса

это фиаско, братан — милк ♡ (@barnes_oswald) September 30, 2017

Если бы мой батя был жив и видел кто я и как я, он бы по-любому сказал маме:

- Это фиаско маман — Фыва Пролдж (@mr_ponomar_) September 29, 2017

— друг, помоги со сканвордом. "неуспех, полная неудача", 6 букв.

— это фиаско, братан. — че (@why_qo) September 29, 2017

Когда на Стива обратили внимание журналисты, его хозяин опубликовал такую фотографию. Thug Life.