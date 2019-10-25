Петербургская группа Little Big выпустила клип на песню «Rock-Paper-Scissors» — в нем снялись стендап-комик Данила Поперечный и шоумен Стас Барецкий. Видео почти целиком состоит из отсылок к популярным фильмам вроде «Большого куша» или «Бойцовского клуба».

Little Big

Фронтмен Little Big Илья Прусикин и другие участники клипа бегают по улицам в костюмах собак из сериала «Уилфред» с Элайджей Вудом. Герои ходят на «стрелки» с бродячими кошками, играют на гитарах в форме косточки, угоняют лошадь у рэпера Лил Наса (ненастоящего!) и кусают Ким Кардашьян (тоже ненастоящую!). В конце клипа главных героев ловит собачья полиция. У них находят наркотики — собачьи угощения в пакете.