Little Big поедет на «Евровидение» от России

Россию на конкурсе «Евровидение» в мае 2020 года будет представлять группа Little Big. Об этом сообщили в эфире программы «Время» на Первом канале.

Премьера песни, с которой группа будет участвовать в конкурсе, состоится в ближайшие дни.

«Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме.

Группа Little Big была основана в 2013 году. Наибольшую известность ей принес трек Skibidi, набравший на ютьюбе 360 миллионов просмотров.