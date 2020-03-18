«Евровидение-2020» отменили из-за коронавируса

Песенный конкурс «Евровидение-2020» отменен.

Организаторы конкурса подчеркнули, что в последние недели рассматривали различные варианты изменения формата, чтобы конкурс все-таки состоялся, но в итоге на фоне растущей неопределенности из-за закрытия границ приняли решение о его полной отмене.

От России на «Евровидении» должна была участвовать группа Little Big.

Конкурс должен был пройти в Нидерландах с 12 по 16 мая.