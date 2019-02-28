Певица Манижа Сангин (Manizha) выпустила клип на песню «Мама». По сюжету видео у главной героини-подростка появляются суперспособности и она пытается спасти свою мать. Его снял Ладо Кватания, режиссер клипов «Иуда» Хаски и « Fata Morgana» Оксимирона. Клип — часть информационной кампании против домашнего насилия, которую запустила певица. В рамках этой же кампании вышло мобильное приложение SILSILA: в нем собрана вся необходимая справочная информация для тех, кто столкнулся с физическим или эмоциональным насилием в семье; кроме того, в приложении есть тревожная кнопка, позволяющая мгновенно отправить сигнал бедствия на несколько доверенных номеров. «Медуза» представляет премьеру клипа.

M A N I Z H A

Манижа Сангин

Певица

Я очень уважаю , но при этом понимаю, насколько по-разному — и даже неправильно — он может быть воспринят. Основатель адвокатской группы Futures Without Violence Эста Солер как-то сказала: «Чтобы повлиять на проблему домашнего насилия, нужно подключать мужчин». Я знала, что этот клип я буду делать вместе с мужчиной. Вот почему это исследование, казалось бы, женской темы режиссером, который известен своими безапелляционными, брутальными работами, стало лучшим доказательством того, что, говоря о домашнем насилии, мы [рассказываем] не про феминизм, а про человечность.

Ладо Кватания

Режиссер

Это произведение, которое нам удалось воплотить в жизнь, абсолютно четко, на мой взгляд, рассказывает о теме [домашнего насилия], и говорит об этом языком художественных образов. Через линии главных героев мы постарались поднять и другие темы. Например, [линия] главной героини, девочки — про взросление, знакомство со своим телом, а мамы — про старение, увядание. Удивительно, но эти темы у нас в обществе все же табуированы и мало где обсуждаются.