Руководителя «Насилию.нет» Анну Ривину поместили на обложку Time после признания фонда «иностранным агентом»

Журнал Time поместил на обложку своего мартовского номера Анну Ривину — руководителя центра помощи жертвам домашнего насилия « ». В декабре 2020 года центр был внесен в список «иностранных агентов» Минюста России.

В журнале опубликована статья под заголовком «Российские лидеры не собираются справляться с эпидемией домашнего насилия. Вместо них выступили эти женщины». В статье рассказывается о декриминализации домашнего насилия в России и отмечается, что фонд «Насилию.нет» сталкивается «с растущей враждебностью со стороны Кремля и Русской православной церкви».

«Кремль фактически назвал организации, ведущие борьбу с домашним насилием, „предателями“. Он требует от тех, кто получает иностранное финансирование и занимается „политической деятельностью“, объявлять себя „иностранными агентами“ — уничижительным термином времен Советского Союза, который использовался для обозначения политических диссидентов», — говорится в статье.

Ривина, как отмечает издание, пытается убедить власти России в том, что ее организация — не враги. «Мы — те, кто отстаивает семейные ценности и пытается сделать дом самым безопасным местом», — сказала Ривина в интервью журналу.

В беседе с «Открытыми медиа» Ривина призналась, что приятно удивлена тем, что ее поместили на обложку Time. «Я не перестаю смеяться, что у меня прекрасная PR-служба в виде Минюста и что они своими руками делают людей героями», — сказала она. Ривина добавила, что для российских властей ее появление на обложке иностранного журнала, скорее всего, станет подтверждением того, что «Насилию.нет» — «иностранный агент».

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