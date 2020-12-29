Центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» признали «иностранным агентом», сообщает Минюст РФ.

Также об этом в фейсбуке рассказала соучредитель организации Анна Ривина.

«Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду лгбт», — написала она (орфография и пунктуация сохранены).

В реестре некоммерческих организаций, признанных Минюстом РФ «иностранными агентами», центра «Насилию.нет» на момент публикации новости не было (список НКО-«иностранных агентов» открывается по пустому поисковому запросу).

Как полагает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, в реестр организацию внесут до конца 2020 года.

В середине декабря Ривина сообщала, что Минюст собирается прийти в центр с внеплановой проверкой деятельности за 2,5 года по заявлению «какого-то г-на Трубецкого». В ведомстве пояснили, что заявитель не хочет раскрывать персональные данные, но ему «не нравятся дела и финансы» центра.