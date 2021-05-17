Белорусское ТВ не покажет «Евровидение». Из-за того, что Беларусь отстранили от конкурса

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Белтелерадиокомпания (БТ) не будет транслировать «Евровидение» в Беларуси в этом году, поскольку представителя страны отказались допустить к конкурсу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на БТ.

Ранее белорусское издание «Еврорадио» обратило внимание, что БТ не включило «Евровидение» в программу передач на текущую неделю.

Полуфиналы конкурса пройдут в Роттердаме 18 и 20 мая, финал — 22 мая. Их можно посмотреть в том числе на ютьюб-канале «Евровидения».

Белтелерадиокомпания — главный государственный вещатель Беларуси, который организует национальный отбор на «Евровидение» и ведет телевизионную трансляцию конкурса в Беларуси.

В 2021 году БТ провела закрытый отбор на «Евровидение» и выдвинула группу «Галасы ЗМеста», которая в своих песнях выступает против оппозиции и протестов, прошедших в Беларуси после президентских выборов в 2020 году.

Европейский вещательный союз, организатор «Евровидения», не допустил белорусскую песню на конкурс, сославшись на политический подтекст. БТ предложила новую композицию группы «Галасы ЗМеста», но она тоже не устроила организаторов «Евровидения». В конце марта они сняли Беларусь с конкурса в 2021 году.

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