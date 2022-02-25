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В 2022 году ни один российский исполнитель не сможет участвовать в «Евровидении». Об этом говорится в сообщении Европейского вещательного союза — организаторов песенного конкурса.

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