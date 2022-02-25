МОК призвал перенести или отменить все спортивные соревнования, запланированные в России и Беларуси

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Международный олимпийский комитет из-за российского вторжения в Украину призвал международные спортивные федерации перенести или отменить все соревнования, запланированные на территориях России и Беларуси.

Такое решение принято из-за нарушения олимпийского перемирия, которое совершили российские и белорусские власти, сообщается на сайте МОК. Организация рекомендует федерациям отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов.

Сам МОК, говорится в сообщении, не планирует никаких мероприятий на российских и белорусских территориях.

Кроме того, МОК призвал не вывешивать национальные флаги России и Беларуси, не исполнять гимны стран на международных спортивных мероприятиях, где не действуют санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.

Олимпийские перемирие началось 4 февраля, за неделю до старта Олимпийских игр в Пекине, и закончится через неделю после закрытия Паралимпийских игр — 2022, которые пройдут с 4 по 13 марта.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» по защите жителей Донбасса от «геноцида», а также с целью «демилитаризации и денацификации Украины».

Погранслужба Украины заявляла, что Россия атакует украинские границы в пяти областях при поддержке войск Беларуси. Президент Александр Лукашенко отрицает участие белорусских войск в российской спецоперации.

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