МОК призвал перенести или отменить все спортивные соревнования, запланированные в России и Беларуси
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Международный олимпийский комитет из-за российского вторжения в Украину призвал международные спортивные федерации перенести или отменить все соревнования, запланированные на территориях России и Беларуси.
Такое решение принято из-за нарушения олимпийского перемирия, которое совершили российские и белорусские власти, сообщается на сайте МОК. Организация рекомендует федерациям отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов.
Сам МОК, говорится в сообщении, не планирует никаких мероприятий на российских и белорусских территориях.
Кроме того, МОК призвал не вывешивать национальные флаги России и Беларуси, не исполнять гимны стран на международных спортивных мероприятиях, где не действуют санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.
Олимпийские перемирие началось 4 февраля, за неделю до старта Олимпийских игр в Пекине, и закончится через неделю после закрытия Паралимпийских игр — 2022, которые пройдут с 4 по 13 марта.
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