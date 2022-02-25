Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в организации. Об этом в твиттере сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Процедура была запущена по инициативе Польши и Украины. Моравецкий пообещал, что окончательное решение о приостановке членства РФ в Совете Европы будет скоро принято.

Новость дополняется

Ранее Совет Европы осудил признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля. Россию призвали немедленно прекратить военные действия на украинских территориях и

25 февраля в Совете Европы было запланировано срочное заседание, где планируется принять меры в отношении России.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!