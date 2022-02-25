Карнеги-холл отменил выступление Валерия Гергиева и Дениса Мацуева
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Нью-йоркский Карнеги-холл сообщил, что российский дирижер Валерий Гергиев и российский пианист Денис Мацуев не примут участие в запланированных на 25-27 февраля концертах Венского филармонического оркестра.
Представитель Карнеги-холла объяснил изменения в программе «последними событиями в мире». Вместо Гергиева приглашен канадский дирижер Янник Незе-Сеген. Имя исполнителя, который заменит Мацуева, еще не объявлено.
Также 24 февраля власти Милана потребовали от Гергиева, который в феврале-марте дирижирует в театре «Ла-Скала» оперу Петра Чайковского «Пиковая дама», осудить российское вторжение в Украину. В противном случае сотрудничество может быть расторгнуто.
Валерий Гергиев и Денис Мацуев выступают в поддержку президента России Владимира Путина. Они были его доверенными лицами на выборах.
Карнеги-холл считается одним из самых престижных концертных залов в мире. Гергиев и Мацуев неоднократно выступали там.