Карнеги-холл отменил выступление Валерия Гергиева и Дениса Мацуева

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Нью-йоркский Карнеги-холл сообщил, что российский дирижер Валерий Гергиев и российский пианист Денис Мацуев не примут участие в запланированных на 25-27 февраля концертах Венского филармонического оркестра.

Представитель Карнеги-холла объяснил изменения в программе «последними событиями в мире». Вместо Гергиева приглашен канадский дирижер Янник Незе-Сеген. Имя исполнителя, который заменит Мацуева, еще не объявлено.

Также 24 февраля власти Милана потребовали от Гергиева, который в феврале-марте дирижирует в театре «Ла-Скала» оперу Петра Чайковского «Пиковая дама», осудить российское вторжение в Украину. В противном случае сотрудничество может быть расторгнуто.

Валерий Гергиев и Денис Мацуев выступают в поддержку президента России Владимира Путина. Они были его доверенными лицами на выборах.

Карнеги-холл считается одним из самых престижных концертных залов в мире. Гергиев и Мацуев неоднократно выступали там.

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