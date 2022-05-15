Украина выиграла «Евровидение»

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Украинская рэп-группа Kalush Orchestra одержала победу на 66-м конкурсе «Евровидение».

После выступления в рамках конкурса вокалист Kalush Orchestra обратился к зрителям: «Пожалуйста, помогите Украине! Помогите Мариуполю! Помогите „Азовстали“ прямо сейчас!»

Eurovision Song Contest

Суммарно по итогам голосования жюри и телезрителей Kalush Orchestra получили 631 балл. После голосования жюри украинцы шли только на четвертом месте, но в зрительском голосовании получили 439 баллов из 480 возможных.

Второе место на «Евровидении» заняла Великобритания, третье — Испания.

Украина была абсолютным фаворитом нынешнего конкурса. Перед началом финала букмекеры оценивали вероятность победы Kalush Orchestra в 70-75%.

Россия не участвовала в «Евровидении», так как организаторы отстранили ее из-за войны в Украине. Жители РФ не могли голосовать за участников конкурса.

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