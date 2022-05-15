Украина выиграла «Евровидение»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Украинская рэп-группа Kalush Orchestra одержала победу на 66-м конкурсе «Евровидение».
После выступления в рамках конкурса вокалист Kalush Orchestra обратился к зрителям: «Пожалуйста, помогите Украине! Помогите Мариуполю! Помогите „Азовстали“ прямо сейчас!»
Суммарно по итогам голосования жюри и телезрителей Kalush Orchestra получили 631 балл. После голосования жюри украинцы шли только на четвертом месте, но в зрительском голосовании получили 439 баллов из 480 возможных.
Второе место на «Евровидении» заняла Великобритания, третье — Испания.
Украина была абсолютным фаворитом нынешнего конкурса. Перед началом финала букмекеры оценивали вероятность победы Kalush Orchestra в 70-75%.
Россия не участвовала в «Евровидении», так как организаторы отстранили ее из-за войны в Украине. Жители РФ не могли голосовать за участников конкурса.