Институт по изучению войны: Украина, похоже, выиграла битву за Харьков

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Российские военные решили полностью уйти со своих позиций вокруг Харькова, говорится в отчете американского .

Как отмечают аналитики, российские подразделения под Харьковом в последние дни не пытались удержать свои позиции на фоне контратак украинских сил — Москва сосредоточилась на проведении упорядоченного отвода собственных подразделений, предпочтя его попыткам удержать позиции вблизи города.

Таким образом, пишут эксперты, Украина, похоже, выиграла битву за Харьков, не позволив россиянам ни окружить, ни захватить город — аналитики сравнивают это отступление российских военных с их уходом из-под Киева в конце марта.

Основные усилия российских войск сейчас, пишет Институт по изучению войны, по-прежнему направлены на то, чтобы окружить Северодонецк и Лисичанск с севера и с юга.

Харьков находится в 25 километрах от границы с Россией. Российские войска подошли к городу в самый первый день войны, однако так и не смогли взять его под свой контроль.

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