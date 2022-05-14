Война Восьмидесятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 13 мая можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Институт изучения войны: Украина, вероятно, выиграла битву за Харьков.
- Жители Белгорода сообщили о ночных взрывах над городом.
- В Южной Осетии 17 июля пройдет референдум о присоединении к России.
- Сергей Шойгу и министр обороны США Ллойд Остин поговорили по телефону впервые с начала войны.
- Страны G7 выделят Украине помощь на 30 миллиардов долларов.
- Великобритания внесла в санкционный список Алину Кабаеву и бывшую жену Владимира Путина Людмилу Очеретную.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Наибольшая активность россиян наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
- На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. До семи батальонов из состава ВС Беларуси продолжают прикрывать границу. Продолжается вывоз военной техники и имущества вооруженных сил РФ из Беларуси.
- На Северском направлении противник усиленно охраняет участки границы в Брянской и Курской областях.
- На Харьковском направлении российская армия активных боевых действий не проводила. Основные усилия направлены на обеспечении отвода своих войск от Харькова, удержании позиций и маршрутов снабжения.
- На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии объекты гражданской и военной инфраструктуры в районах Довгенького, Долины и Гусаровки.
- На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты десять атак, уничтожены пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника. Подразделения ПВО сбили три беспилотника типа «Орлан-10».
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.
Российские войска решили полностью уйти со своих позиций вокруг Харькова, пишут аналитики американского Института изучения войны. Таким образом, Украина, вероятно, выиграла битву за Харьков. Украинская армия не позволила россиянам ни окружить, ни захватить город и изгнала их, как это было при попытке осады Киева. Сейчас основные усилия российских военных сосредоточены на захвате Северодонецка и Лисичанска, говорят западные аналитики.
В ночь на 14 мая в Белгороде и соседнем городе Строитель были слышны взрывы. Сообщения об этом публиковали в соцсетях. В качестве версий происходящего называлась работа российских ПВО или авиации. Официальные власти пока никак это не комментировали.
Здравствуйте. Это новый онлайн «Медузы» о событиях 80-го дня войны в Украине и вокруг нее.