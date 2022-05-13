Война Семьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 12 мая можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Законопроект о помощи Украине на 40 миллиардов долларов не прошел сенат конгресса США. Рассмотрение документа отложили из-за одного сенатора.
- The Wall Street Journal рассказала о «дороге смерти» между двумя селами под Киевом.
- Россия заявила, что готова открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей Украины в другие страны.
- Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия выступает против вступления Украины в ЕС.
- В пригороде Мариуполя к началу мая увеличились места массовых захоронений.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Несколько стран Евросоюза считают, что необходимо рассмотреть возможность отсрочить введение запрета на импорт российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских дипломатов. О каких странах идет речь, агентство не уточняет.
В Киеве и Киевской комендантский час теперь будет начинаться с 23:00 и заканчиваться в 05:00, объявил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Раньше комендантский час начинался в 22:00.
Кличко подчеркнул, что жителям Киева по-прежнему необходимо строго соблюдать комендантский час и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Опасность ракетных обстрелов Киева сохраняется, подчеркнул он.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко публикует в телеграм-канале фотографии, показывающие, по его словам, как российские военные под прикрытием обстрела пытаются проникнуть на территорию комбината «Азвосталь», который удерживают украинские бойцы.
Оперативно проверить это заявления, как и многие другие, которые делают представители сторон конфликта во время войны, невозможно.
Три моста через реку Северский Донец, ключевые как для снабжения российских войск, так и для возможного украинского контрнаступления в Харьковской области, взорваны. Об этом пишет CNN со ссылкой на спутниковые снимки.
Так, разрушены мосты, расположенные недалеко от поселков Старый Салтов и Рубежное (носит то же название, что и город, расположенный в 15 километрах к югу), а также Печенежская дамба.
В этом районе есть еще два небольших моста через Северский Донец — в районе сел Огурцовка и Бугроватка. В каком состоянии находятся эти переправы, пока неизвестно. Из-за сильной облачности на спутниковых снимках они не видны.
Кто именно взорвал переправы через Северский Донец — неизвестно. Российская сторона возлагает ответственность на украинские войска, CNN, в свою очередь, пишет, что это маловероятно, так как мосты необходимы для контрнаступления ВСУ.
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Власти Луганской области заявили, что за прошедшие сутки регион более 30 раз подвергался обстрелам
В Северодонецке в результате обстрелов повреждены семь жилых многоэтажных домов, в Лисичанске — один. Там же загорелся склад с углем, пожар удалось потушить, написал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай в своем телеграм-канале.
Сильнее пострадали Попаснянская и Горская громады, где российские войска вели наступление в направлении Орехово и в районе Камышевахи. Успеха, по словам Гайдая, российским военным добиться не удалось, но в ходе боев были разрушены более 50 домов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
После начала российского вторжения в Украину автозапчасти в России подорожали в среднем на 30%
Как пишет «Коммерсант», сложности с поставками привели к существенному дефициту бамперов, стекол и фар, из-за чего цены порой вырастали в шесть раз относительно рекомендованных уровней. Также зафиксированы сбои в поставках электроники для автомобилей.
Разрешение параллельного импорта запчастей, отмечает издание, пока ситуацию не улучшило.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
- Россия прилагает значительные усилия в попытке добиться прорыва в направлении Славянска и Краматорска. Основная цель на этом направлении — окружить украинские силы в этом районе, изолировав их от поддержки или усиления за счет подразделений ВСУ на западе страны.
- Украинские войска успешно предотвратили попытку российской переправы через реку на Донбассе.
- Фото свидетельствуют, что во время форсирования реки Северский Донец к западу от Северодонецка Россия потеряла бронетехнику, по крайней мере, одной батальонной тактической группы, а также развернутое оборудование для наведения понтонных мостов.
- Проведение переправ через реку в условиях конфликта является крайне рискованным маневром и свидетельствует о давлении, оказываемом на российское командование с целью добиться прогресса в своих операциях на востоке Украины. Добиться каких-либо значительных успехов российским войскам не удается, несмотря на концентрацию сил в этом районе после вывода и передислокации подразделений из Киевской и Черниговской областей.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий, относитесь к ней с осторожностью.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На севере Луганской области противник сосредоточил усилия на установлении полного контроля над Рубежным.
- Российские войска, наступающие на Лиман с севера, закрепляются в районе Александровки между Изюмом и Лиманом.
- Противник безуспешно пытается вести наступление в направлении Орехова и Камышевахи к югу от Северодонецка. По прежнему продолжает попытки пробиться от Донецка в направении Марьинки.
- В Мариуполе российские войска продолжают наносить удары по «Азовстали», которую удерживают украинские военные.
- На Донецком и Луганском направлениях украинские силы за минувшие сутки отбили восемнадцать атак противника, уничтожили 13 танков, восемь артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники. Противник несет потери и на других направлениях.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
«Как можно взять и списать целую страну только из-за того, что власть в ней захватил злобный тиран?» Интервью Джонатана Франзена. На русском языке вышел его роман «Перекрестки»
В издательстве Corpus вышел новый роман американского писателя Джонатана Франзена «Перекрестки». Главные герои книги — члены семьи пастора из пригорода Чикаго. Литературный критик Галина Юзефович поговорила с Франзеном о том, как ему удалось создать свою самую теплую историю и собирается ли он уходить с российского книжного рынка в знак протеста против войны в Украине (как до этого сделали Нил Гейман и Стивен Кинг).
Здравствуйте! Мы начинаем новую трансляцию, в которой будем следить за всем происходящим в Украине и вокруг нее. Спасибо, что вы сегодня с нами.