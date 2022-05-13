МВД объявило в розыск Веронику Белоцерковскую. Ее обвиняют в «дискредитации» российской армии

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Блогер и основательница петербургского журнала «Собака.ru Вероника Белоцерковская объявлена в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. Информация об этом появилась в базе МВД.

16 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Белоцерковской по статье 207.3 УК РФ о «распространении фейков» о действиях вооруженных сил.

Сообщалось, что она опубликовала в инстаграме записи, содержавшие «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции». По мнению СК, таким образом блогер «дискредитировала органы государственной власти и вооруженные силы».

По информации « », сейчас Белоцерковская проживает во Франции. После возбуждения уголовного дела она передала издание «Собака.ru» в собственность сотрудников.

Вероника Белоцерковская, родившаяся в Одессе, стала одной из первых обвиняемых по новой статье о «фейках» про российскую армию. Аналогичные дела были возбуждены на журналиста , бывшего издателя «Медузы» Илью Красильщика, художницу Сашу Скочиленко, политика .

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