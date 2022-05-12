Война Семьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хроника событий 10 мая — здесь, главные фотографии предыдущего дня войны — здесь.
Главные новости последних часов:
- Компания Siemens уходит с российского рынка.
- США ограничат обмен разведданными с Украиной. Администрация Байдена не будет делиться сведениями, которые позволят убить представителей российского командования или атаковать российские цели за пределами украинских границ.
- Палата представителей конгресса США одобрила пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов.
- Губернатор Белгородской области заявил об обстреле приграничного села «со стороны Украины». Один человек погиб, семеро ранены.
- Киев предложил обменять тяжелораненых военных с «Азовстали» на пленных россиян.
- В части Крыма продлили высокий уровень террористической опасности до 26 мая, в Курской и Белгородской областях — до 25 мая.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.
Росавиация в 13-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной части и на юге России.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 19 мая 2022 года 03:45 мск. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении ведомства.
Siemens прекращает бизнес в России
«Мы осуждаем войну в Украине и решили провести упорядоченный процесс, чтобы свернуть нашу промышленную деятельность в России. Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет», — заявил глава компании Роланд Буш.
По данным российского МИДа, с начала войны почти 900 тысяч украинских беженцев въехали в Россию. Тем, кто находится под российскими обстрелами, зачастую просто невозможно попасть на территорию, подконтрольную Украине. Их вывозят в Россию через самопровозглашенную ДНР или через Крым, а также подвергают долгой процедуре так называемой фильтрации. В таких «фильтрационных лагерях» украинцы проводят по несколько дней. «Медуза» поговорила с теми, кто прошел через «фильтрацию», — и рассказывает, как устроена эта система.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнение задач по усилению украино-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси.
- В пунктах пропуска и приграничных районах Брянской и Курской областей находятся усиленные наряды пограничной службы ФСБ РФ, а также подразделения вооруженных сил РФ. Кроме того, российские военные совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Городнянском районе Черниговской области и нанесли авиаудар по населенному пункту в Шосткинском районе Сумской области.
- Россияне пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Основной задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захват Лимана и Северодонецка.
- На Лиманском направлении противник форсировал реку Северский Донец для введения основных сил и проведения наступления. По направлению на Северск ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Продолжаются боевые действия.
- На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Кудряшевка, Северодонецк, имеет частичный успех.
- На Бахмутском направлении российские военные ведут штурмовые действия в направлении Первомайска, Камышевахи, боевые действия продолжаются.
- На Авдеевском направлении противник ведет штурмовые действия в направлении Новобахмутовки и Новокалиново.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.
Администрация Байдена не будет делиться с Киевом сведениями, которые позволят убить представителей российского командования или атаковать российские цели за пределами украинских границ.
«Новые власти» Херсонской области, находящейся под контролем российских военных, намерены наладить бесплатные поставки днепровской воды в Крым. Об этом РИА Новости заявил Кирилл Стремоусов, которого называют заместителем главы новой «военно-гражданской администрации» региона.
«В Херсонской области больше нет той враждебной к крымчанам украинской нацистской власти. Все они сбежали. Жители же Херсонской области всегда относились к крымчанам по-дружески. Поставки воды по Северо-Крымскому каналу — это жизненно важный и необходимый момент. Мы не коммерсанты, чтобы что-то требовать от республики, которая подставила нам свое дружеское плечо: и гуманитарным образом, и финансово помогла жителям Херсонской области», — сказал он.
Украинские военные приблизились к границам России в Харьковской области, а в отдельных местах — вышли за них, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.
«Ничего от этого не поменяется, это имеет символическое значение, а не военное», — отметил он.
Здравствуйте. «Медуза» возобновляет трансляцию, в которой будет следить за событиями 78-го дня войны в Украине и вокруг нее.