Война Семьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

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Семьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хроника событий 10 мая — здесь, главные фотографии предыдущего дня войны — здесь.

Главные новости последних часов:

Компания Siemens уходит с российского рынка.

США ограничат обмен разведданными с Украиной. Администрация Байдена не будет делиться сведениями, которые позволят убить представителей российского командования или атаковать российские цели за пределами украинских границ.

Палата представителей конгресса США одобрила пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов.

Губернатор Белгородской области заявил об обстреле приграничного села «со стороны Украины». Один человек погиб, семеро ранены.

Киев предложил обменять тяжелораненых военных с «Азовстали» на пленных россиян.

В части Крыма продлили высокий уровень террористической опасности до 26 мая, в Курской и Белгородской областях — до 25 мая.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.