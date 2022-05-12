Российский дипломат заявил, что РФ больше не видит разницы между вступлением Украины в ЕС и в НАТО

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Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия больше не видит разницы между вступлением Украины в Евросоюз и в НАТО. Такое заявление он сделал в интервью британскому СМИ Unherd.

Я думаю, мы в тот момент [на переговорах в Стамбуле в конце марта] не очень волновались по поводу Евросоюза, но ситуация поменялась после заявления мистера Борреля, что эта . И из-за того факта, что Евросоюз — лидер по поставкам вооружений, я думаю, что наша позиция по Евросоюзу теперь ближе к позиции по НАТО, потому что мы не видим разницы.

Полянский также заявил, что не видит сейчас «никаких дипломатических возможностей» для разрешения конфликта.

Комментируя намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО, дипломат заявил, что появление в приграничных районах подразделений альянса сделает эту территорию возможной целью для российских ударов — в той же степени, в какой территория России станет возможной целью для удара со стороны НАТО.

Россия использовала возможное вступление Украины в НАТО как один из поводов для вторжения 24 февраля и требует, чтобы Украина отказалась от участия в альянсе. Власти Украины выразили готовность согласиться на нейтральный статус в случае, если международное сообщество даст стране гарантии безопасности.

После российского вторжения Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. После переговоров России и Украины в Стамбуле сообщалось, что Киев хочет прописать обязанность стран — гарантов безопасности (в том числе РФ) содействовать ее вступлению в Евросоюз. Неофициально сообщалось, что Москва согласна этому процессу не препятствовать.

Переговоры в Стамбуле стали последней очной встречей делегаций двух стран. Через несколько дней в Киевской области были обнаружены сотни убитых мирных жителей, погибших во время российской оккупации, что ожесточило риторику представителей воюющих сторон. В настоящее время переговоры, согласно официальным заявлениям, касаются в первую очередь вопросов обмена пленными и эвакуации.

Власти Финляндии и Швеции, исторически поддерживающих нейтралитет, заговорили о вступлении НАТО после вторжения России в Украину 24 февраля.

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