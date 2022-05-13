WSJ рассказала о «дороге смерти» между двумя селами под Киевом, по которой мирные жители бежали от россиян. Там нашли тела 37 человек

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На семикилометровой дороге между селами Мотыжин и Ясногородка в Киевской области были найдены тела 37 человек, погибших во время присутствия в регионе российских военных, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинскую полицию.

Две других дороги, ведущих от Мотыжина , в первую неделю войны стали местом гибели многих гражданских, говорится в ролике WSJ, поэтому жители села использовали для попыток уехать дорогу, ведущую на юго-восток к Ясногородке.

Журналисты WSJ изучили видео с автомобильных регистраторов, поговорили с очевидцами и исследовали территорию в районе дороги. Они пришли к выводу, что россияне обстреливали дорогу из минометов — по крайней мере один такой инцидент попал на видео 3 марта. Также на дороге были обнаружены погибшие с огнестрельными ранениями.

Видео Wall Street Journal про «дорогу смерти» под Киевом

Староста села Мотыжин Ольга Сухенко, ее муж Игорь и сын Александр были похищены российскими военными 23 марта. После отступления россиян их тела были найдены в братской могиле.

Российские войска контролировали некоторые районы Киевской области с конца февраля по конец марта. Согласно заявлениям украинских правоохранительных органов, за это время они убили там более 1200 мирных жителей.

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