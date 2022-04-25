В пяти километрах от Мариуполя нашли братскую могилу длиной 200 метров. Это уже третье подобное захоронение в окрестностях города

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Рядом с Мариуполем обнаружено еще одно предполагаемое место массового захоронения погибших мирных жителей. Об этом сообщает проект , журналисты которого изучили спутниковые снимки поселка Старый Крым, расположенного в пяти километрах от города.

Первые выкопанные на Старокрымском кладбище траншеи видны на снимках от 24 марта (под контролем российских войск территория находится с 10 марта), их длина составляет 60-70 метров. На снимках через месяц, 24 апреля, длина траншей достигает уже 200 метров, некоторые из них закопаны.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что власти знают о массовом захоронении на Старокрымском кладбище. По его словам, российские военные привлекают для работ по закапыванию тел местное население в обмен на продукты питания. «Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать», — сказал Бойченко.

Ранее журналисты обнаружили на спутниковых снимках следы двух других братских могил — в селе Виноградное в пяти километрах от Мариуполя и в поселке Мангуш в 20 километрах. Судя по их размерам, в них могут быть захоронены тысячи человек.

По заявлениям властей Мариуполя, с начала войны в городе погибли более 20 тысяч человек.

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