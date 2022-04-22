Под Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу

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В селе Виноградное, расположенном в 5-6 километрах к востоку от оккупированного российскими войсками Мариуполя, предположительно, обнаружили новую братскую могилу. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Maxar Technologies, которые получили журналисты .

Траншеи на территории местного кладбища появились в конце марта. На спутниковых снимках от 17 марта их еще нет. На снимке от 29 марта уже видны траншеи 4 на 38 метров. К 20 апреля, следует из свежего снимка, размеры массового захоронения увеличились и составили 25 на 45 метров.

Власти Мариуполя утверждают, что местные жители сообщали о еще одном вероятном месте массового захоронения в селе Виноградное, где похоронили людей, погибших в результате обстрелов российской армией.

21 апреля власти Мариуполя сообщили, что в поселке Мангуш в 20 километрах от Мариуполя нашли братскую могилу, в которой, по заявлению властей, могут быть захоронены тысячи человек. Анализ спутниковых снимков, проведенный The New York Times, показал, что в месте массового захоронения в поселке Мангуш вырыты около 300 ям. Они появились в течение двух недель в марте-апреле, когда эту территорию контролировали российские войска.

В городском совете Мариуполя допускают, что с начала российского вторжения в Украину в городе погибли 22 тысячи человек.

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