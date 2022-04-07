Генассамблея ООН проголосовала за исключение России из Совета по правам человека

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Большинство стран-членов ООН поддержали исключение России из Совета по правам человека. На Генассамблее ООН «за» проголосовали 93 страны, «против» — 24. Еще 58 стран воздержались, сообщает CNN.

Исключить Россию из Совета по правам человека потребовали США и Великобритания после того, как стало известно об убийстве мирных жителей в Буче. Власти России причастность к гибели людей в Буче отрицают.

Члены Совета по правам человека избираются на три года по территориальной схеме. Так Россия и Украина были избраны от стран Восточной Европы на срок с 2021 по 2023 год.

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