Война Семьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
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В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Власти Финляндии и Швеции рассматривают возможность одновременно подать заявки на вступление в НАТО
По данным издания Helsingin Sanomat, это может произойти уже в начале следующей недели.
Постпред Крыма Георгий Мурадов — о судьбе территорий юга Украины
У меня нет сомнений, что освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов. Россия больше не позволит попирать основополагающие права наших соотечественников, безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада.
«Азовсталь», Мариуполь
ЕС не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.
По словам Борреля, этого «не примут русские».
Чиновник также выразил мнение, что на эту роль не подходит и Китай, так как он «склоняется в сторону России». По мнению Борреля, «хорошую работу» проводит Турция, однако лучшим вариантом посредника была бы ООН.
Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 40 миллиардов долларов
Средства пойдут на военные, экономические и гуманитарные нужды. Теперь его должен утвердить Сенат.
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.