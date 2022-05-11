Петиция с требованием к ООН эвакуировать людей из Мариуполя набрала больше миллиона подписей

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Опубликованная на сайте Change.org петиция с требованием обеспечить эвакуацию мирных жителей и украинских военных из Мариуполя набрала больше 1,2 миллиона подписей.

Петиция адресована ООН и лично генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу. В ней содержатся требования срочно обеспечить прекращение огня в Мариуполе и организовать эвакуацию людей на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьего государства.

Гражданское население, а также военнослужащие, защищающие Мариуполь, выживают в нечеловеческих условиях: ряд мировых лидеров уже признали действия страны-агрессора геноцидом украинского народа. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нарушать правила ведения войны.

Петицию создала украинская активистка Катерина Прохоренко — координатор волонтерского центра «Азов». Она рассказала, что на основе петиции готовится коллективное обращение к ООН.

Мариуполь почти полностью находится под контролем российской армии, но украинские военные по-прежнему удерживают территорию завода «Азовсталь». Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко говорил 9 мая, что на заводе все еще укрываются более 100 мирных жителей. Один из офицеров полка «Азов» Илья Самойленко 10 мая рассказал, что, по его информации, все гражданские были эвакуированы с «Азовстали», но на заводе есть много раненых.

Кто защищает «Азовсталь»

Почти два месяца российские войска пытаются захватить завод «Азовсталь» — но не могут. Вот как сейчас выглядят его защитники Фотографии

Кто защищает «Азовсталь»

Почти два месяца российские войска пытаются захватить завод «Азовсталь» — но не могут. Вот как сейчас выглядят его защитники Фотографии

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