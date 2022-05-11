Россия ввела блокирующие санкции в отношении бывших дочерних компаний «Газпрома»

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Правительство России опубликовало список компаний, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с указом «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», который президент РФ Владимир Путин подписал 3 мая.

Список, составленный правительством, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В список вошла 31 компания, большая часть которых относится к группе Gazprom Germania. Также под санкциями оказалась компания EuRoPol GAZ S.A. — владелец польского участка газопровода «Ямал-Европа».

С компаниями, попавшими под санкции, запрещено совершать любые сделки, совершать финансовые операции, выгодоприобретателями по которым они являются, а также экспортировать им или для них сырье и продукцию, произведенную в России.

В начале апреля министерство экономики ФРГ «временно национализировало» Gazprom Germania, передав компанию до 30 сентября под управление Федерального сетевого агентства.

В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, объяснив решение тем, что власти этих стран отказались выполнить требование об оплате в рублях.

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