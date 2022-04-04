Германия «временно национализируют» немецкую Gazprom Germania

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Немецкое дочернее предприятие российского «Газпрома» — Gazprom Germania — до 30 сентября перейдет под управление Федерального сетевого агентства Германии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Издание назвало это «временной национализацией».

Глава Минэкономики Германии объяснил необходимость этого шага тем, что Gazprom Germania управляет критически важной газовой инфраструктурой в стране. Кроме того, по его словам, 31 марта «Газпром» прекратил свое участие в Gazprom Germania и ее активах без одобрения правительства страны и нарушив тем самым местные законы.

По данным Bloomberg, российская газовая компания не раскрыла нового владельца своей немецкой «дочки», но из отчетов местных регуляторов стало известно, что акционером владельца Gazprom Germania «Газпром экспорт бизнес-сервисы» стала компания «Палмэри». Хабек заявил, что сделка нарушила закон Германии о внешней торговле.

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Власти ФРГ ищут покупателя на активы Gazprom Germania и не исключают национализацию частей компании в качестве крайней меры, ранее сообщал Bloomberg.

В конце марта немецкая газета Handelsblatt писала, что на случай прекращений поставок российских энергоносителей власти Германии рассматривают в качестве одного из сценариев возможность конфискации или национализации активов немецких дочерних предприятий «Газпрома» и «Роснефти».

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