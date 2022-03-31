Handelsblatt: власти Германии рассматривают возможность национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Минэкономики ФРГ разрабатывает сценарии на случай прекращений поставок российских энергоносителей. В рамках одного из них рассматривается возможность конфискации или национализации активов немецких дочерних предприятий «Газпрома» и «Роснефти», рассказали газете Handelsblatt правительственные источники. Материал доступен только для подписчиков издания, его пересказал ТАСС.

По данным Handelsblatt, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. Первая — оператор ряда крупных немецких газохранилищ, а вторая — осуществляет в Германии операционную деятельность «Роснефти», которая считается третьим по величине игроком на местном рынке нефтепереработки.

Среди прочего Rosneft Deutschland обслуживает взлеты и посадки в аэропорту Берлина, а также снабжает топливом автомобили оперативных служб города, отмечает газета.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Ранее о планах властей Великобритании национализировать местную «дочку» российского «Газпрома» — Gazprom Marketing & Trading (Gazprom Energy), сообщали источники Bloomberg. По данным агентства, на предприятии планируют ввести «специальный режим управления», что обойдется примерно в 5,3 миллиарда долларов. В самой компании это отрицали.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, регулирующий торговлю газом с «недружественными» странами за российские рубли. Новый порядок начнет действовать с 1 апреля.

Лидеры западных стран не раз заявляли, что выступают против российских требований об оплате за газ в рублях. Власти Франции и Германии принимают меры на случай остановки поставок из России, сообщил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции с главой Минэкономики ФРГ Робертом Хабеком.

Читайте также

Путин потребовал, чтобы «недружественные страны» платили за российский газ в рублях. Звучит как-то странно. А что, если откажутся? Или вообще перестанут покупать? Объясняет экономист Марсель Салихов

Читайте также

Путин потребовал, чтобы «недружественные страны» платили за российский газ в рублях. Звучит как-то странно. А что, если откажутся? Или вообще перестанут покупать? Объясняет экономист Марсель Салихов

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь