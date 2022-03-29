ЕС вслед за G7 отказался выполнять требования России платить за газ в рублях

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Евросоюз вслед за отверг требование России об оплате природного газа в рублях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления официального представителя Европейской комиссии Эрика Мамера.

По его словам, ЕС участвовал в обсуждении этого вопроса группой стран G7, поэтому выводы «Большой семерки» справедливы и для ЕС.

«Наша позиция — такая же, как и у G7», — заявил Мамер в ответ на вопрос, как Евросоюз будет реагировать на соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина.

«Что касается нас, мы сказали, что поставки должны осуществляться с использованием долларов или евро», — добавил он.

Ранее, комментируя возможный отказ ЕС от оплаты поставок газа в рублях, в Кремле заявили: «Нет оплаты — нет газа». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, страна в этом вопросе «не собирается заниматься благотворительностью».

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23 марта на фоне западных санкций Владимир Путин поручил принимать оплату за российский газ от «недружественных» стран только в рублях. В список таких стран вошли 46 государств, в том числе участники ЕС. 28 марта страны «Большой семерки» по итогам переговоров отказались выполнять требование России.

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